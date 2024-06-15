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عناصر غذائية نقصها يهدد صحة دماغك.. نصائح من خبير طب الشيخوخة

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محمد اسماعيل - القاهرة - يُحذر البروفيسور كيريل بروشايف، أخصائي طب الشيخوخة، من مخاطر نقص بعض العناصر الغذائية، خاصة فيتامينات B وD، على صحة الدماغ على المدى الطويل، وفقا لما جاء في Gazeta.Ru.

الآثار السلبية لنقص العناصر الغذائية

زيادة خطر الاضطرابات المعرفية: بما في ذلك الخرف.

ضعف الوظائف الإدراكية.

زيادة خطر الاكتئاب.

العناصر الغذائية الأساسية لصحة الدماغ:

فيتامينات B: تتوفر في الحبوب والبقوليات.

فيتامين D:

الحصول عليه من الشمس: يُنصح بتعريض الجسم لأشعة الشمس بانتظام.

تناول الأطعمة الغنية بفيتامين D: مثل الأسماك الدهنية ومنتجات الألبان المدعمة.

المكملات الغذائية: قد تكون ضرورية في بعض الحالات، بعد استشارة الطبيب.

الزنك: مصادره المكسرات (مثل الجوز والصنوبر والفول السوداني) وبذور اليقطين.

الحديد: ضروري لتكوين الدم ونقل الأكسجين إلى الدماغ، مصادره الغذائية: اللحوم الحمراء والدواجن والأسماك والخضروات الورقية الداكنة.

الكربوهيدرات المعقدة: مصادرها الحبوب الكاملة والفواكه، وتوفر الطاقة للدماغ.

المعادن الأخرى: مثل البوتاسيوم والماغنيسيوم ضرورية لصحة القلب والدماغ.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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