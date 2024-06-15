عناصر غذائية نقصها يهدد صحة دماغك.. نصائح من خبير طب الشيخوخة

محمد اسماعيل - القاهرة - يُحذر البروفيسور كيريل بروشايف، أخصائي طب الشيخوخة، من مخاطر نقص بعض العناصر الغذائية، خاصة فيتامينات B وD، على صحة الدماغ على المدى الطويل، وفقا لما جاء في Gazeta.Ru.
الآثار السلبية لنقص العناصر الغذائية
زيادة خطر الاضطرابات المعرفية: بما في ذلك الخرف.
ضعف الوظائف الإدراكية.
زيادة خطر الاكتئاب.
العناصر الغذائية الأساسية لصحة الدماغ:
فيتامينات B: تتوفر في الحبوب والبقوليات.
فيتامين D:
الحصول عليه من الشمس: يُنصح بتعريض الجسم لأشعة الشمس بانتظام.
تناول الأطعمة الغنية بفيتامين D: مثل الأسماك الدهنية ومنتجات الألبان المدعمة.
المكملات الغذائية: قد تكون ضرورية في بعض الحالات، بعد استشارة الطبيب.
الزنك: مصادره المكسرات (مثل الجوز والصنوبر والفول السوداني) وبذور اليقطين.
الحديد: ضروري لتكوين الدم ونقل الأكسجين إلى الدماغ، مصادره الغذائية: اللحوم الحمراء والدواجن والأسماك والخضروات الورقية الداكنة.
الكربوهيدرات المعقدة: مصادرها الحبوب الكاملة والفواكه، وتوفر الطاقة للدماغ.
المعادن الأخرى: مثل البوتاسيوم والماغنيسيوم ضرورية لصحة القلب والدماغ.