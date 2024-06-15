القاهرة- الخليج 365
مهنياً: الله عليك الله عليك انت مقبل على فترة من ذهب اعتبارا من هذا الاسبوع انت مالك الدنيا مبروك عليك انت من ملوك الابراج انت النجم بين الابراج شهرة سفر نشاطات وفرص ذهبية بانتظارك طاقات كبيرة معنويات اكبر تحقيق رغبات بالسفر بالهجرة اسبوع النجاح وحصد النتائج نتائج الامتحانات المقبلات تتحضر للانتقال الى مرحلة جديدة في تنوع حلو في التاثيرات الفلكية المهمة من الحظوظ
عاطفيّاً: انتقال الزهرة الى برج السرطان الصديق يجعلك تعيش سعادة استثنائية وتحلّق بجاذبية قصوى وتخطف الأنظار اجتماعياً وجماهيرياً كما يكون للحب مكان مميز بين القلوب قد تلتقي الحب إذا كنت خالياً أو تعيش لحظات لا تُنتسى. تفرح بلقاء وتبادل نظرات فانت تحبّ بعقلك وتنتعش فكرياً إذا وجدت الشخص المناسب لك احتمال خطوبة او زواجاو ولادة طفل في العائلة الف مبروك
كانت هذه تفاصيل خبر توقعات مولود برج "الثور" من السبت 15 حزيران إلى الجمعة 21 حزيران 2024 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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