توقعات مولود برج "السرطان" من السبت 15 حزيران إلى الجمعة 21 حزيران 2024

مهنيا:ً اخبارك بتطير العقل الاكثر حظا وتباهيا بالحظ مبارك عليك قادم الايام انت من تحمل وصبر كثيرا لا بد ان تحصد نتائج تعبك ما زرعته صبر وايمان سوف تحصده ذهب وثمار طيبة انت امام الحصاد الوفير اسبوع يمهد لانطلاقة مختلفة تتطور فيها حياتك نحو الافضل احتفالات كبيرة مع بداية الصيف وانتقال الكواكب الى برجك الزهرة عطارد تنضم اليهم الشمس في عطلة الاسبوع يعني الكثير

عاطفياً: تعيش اسبوع عاطفيا غنيا بالرومنسية والحب مع وصول الزهرة الى برجك تكون التاثيرات الفلكية العاطفية ملائمة جدا فتشعر بالانسجام مع الشريك والاولاد للعازب, تبدو في احلى حالاتك مستفيدا من الاجواء العائلية والتغيرات التي تدعم خطواتك وتجعل من قراراتك العاطفية مدخلا للسعادة وقد تجد الانسان الملائم لك والذي يتجاوب مع تطلعاتك وأهوائك