القاهرة- الخليج 365
مهنياً: تمتلك الطاقة الكافية حتى تدفع بمصالحك نحو الامام طاقة الكواكب تعطيك قدرة على استيعاب كل الامور الحظوظ كثيرة وقوية جدا مهمة تحمل نشاط وحركة قوية وتعاطف معك في مساعدات ورقة قانونية ورقة استشفائية وتنطلق في مجال جديد مجال تجاري مجال اعلامي قصة تتعلق بمنصب حكومي في دعم كبير ما حدا اقوى منك الكواكب من الجوزاء تشكل نوعا من تحدي وتحمل لك الكثير من المفاجآت
عاطفياً: ان انتقال الزهرة الى برج السرطان الى بيت رقم 12 المواجه لبرجك يجعلك تعيش هاجساً وشكوكا وتطرح التساؤلات والملاحظات وتدقق بما يحصل معك على الصعيد الشخصي للعازب, تحتار بأمرك ولا تعلم ماذا تريد قد تسعى الى المستحيل او تعيد النظر بما تحمست له في السابق وتعيش حنينا الى الماضي ومحاولة استرجاعه
كانت هذه تفاصيل خبر توقعات مولود برج "الأسد" من السبت 15 حزيران إلى الجمعة 21 حزيران 2024 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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