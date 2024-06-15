توقعات مولود برج "العذراء" من السبت 15 حزيران إلى الجمعة 21 حزيران 2024

مهنياً: الكواكب من السرطان تدعم امنياتك وتحقق احلامك انت من زعماء الابراج في الفترة القادمة تاثيرات الكواكب من السرطان جميلة ومهمة جدا جدا تعطيك نتائج افضل تاثيرات افضل ترتاح من المضايقات والعوائق مع انتقال الكواكب الزهرة وعطارد والشمس الى موقع مهم بالنسبة لك مع بداية فصل الصيف ترتاح جدا الوقت للعطلة للفرح للاحتفالات عطارد من السرطان يسرع الحركة ويسرع الامور

عاطفيا:ً تتحسن الظروف العاطفية والعائلية مع انتقال كوكب الحب من مواجهة برجك الى برج السرطان الصديق فتبادر الى تصحيح العلاقة مع الاهل والاشقاء والاقارب هناك معارف ووجوه جديدة وتحالفات كذلك انفراجات ومصالحات عديدة. للعازب, أنت تتمتع بالمعنويات العالية وترغب في حسم الأمور كخطوبة او زواج الف مبروك