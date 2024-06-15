أكلة العيد الكبير.. هذا ما تفعله الفتة بمستويات الكوليسترول في جسمك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي:

الفتة من أشهر الأطباق العربية التي تحظى بشعبية كبيرة، خاصة عيد الأضحى المبارك، ورغم مذاقها اللذيذ، فإن هذه الوجبة الدسمة تُشكل خطرا على صحة القلب، خاصة للأشخاص الذين يعانون من ارتفاع الكوليسترول.

مخاطر تناول الفتة على مستويات الكوليسترول

حذرت الدكتورة شيماء فكري أخصائية التغذية العلاجية وعضو الجمعية المصرية للتغذية العلاجية EASHTN، مرضى القلب والكوليسترول من تناول الفتة، لأنها تؤدي إلى ارتفاع مستويات الكوليسترول الضار في الدم عن المعدل الطبيعي.

وأضافت لـ"الخليج 365" أن هذه الوجبة تحتوي على كمية عالية من الدهون المشبعة، خاصة في اللحم والزبدة والسمن، وتُعرف هذه الدهون بقدرتها على رفع مستويات الكوليسترول الضار في الدم.

السعرات الحرارية العالية وزيادة الوزن

الفتة أيضا من الأطباق عالية السعرات الحرارية، ما يؤدي إلى زيادة الوزن، وهو أحد عوامل خطر الإصابة بأمراض القلب.

نصائح لمرضى الكوليسترول قبل تناول الفتة

نصحت أخصائية التغذية الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع الكوليسترول أو أمراض القلب، استشارة الطبيب قبل تناولها، لتحديد الكمية المناسب التي تناسب احتياجاتهم الصحية.

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