علامات تكشف الإصابة بمشكلة خطيرة في الكلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء العمدة:

تؤدي الكلى دورًا حيويًا في الحفاظ على صحة الجسم، حيث تقوم بتصفية الفضلات والسوائل الزائدة من الدم، وتحافظ على توازن الهرمونات والمعادن، وتساعد في تنظيم ضغط الدم.

سعيد شلبي استشاري الباطنة والكبد يقول لمصراوي، قد تُصاب الكلى بأمراض أو مشاكل تؤثر على قدرتها على أداء وظائفها، مما قد يُسبب تراكم السموم في الجسم وظهور العديد من الأعراض.

تصفية الفضلات والسموم من الدم.

تنظيم ضغط الدم.

الحفاظ على توازن السوائل في الجسم.

إنتاج هرمونات تُساعد على التحكم في وظائف الجسم الأخرى.

ولكن قد تُصاب الكلى ببعض الأمراض أو الخلل الذي يُعيق قدرتها على أداء وظائفها بشكلٍ سليم.

وإليك 4 علاماتٍ شائعةٍ قد تُشير إلى خللٍ في وظائف الكلى، لا يجب تجاهلها

تغيراتٌ في كمية البول

انخفاضٌ ملحوظٌ في كمية البول المُفرّزة، أو زيادةٌ مفاجئةٌ في كمية البول، خاصةً في الليل.

تغيراتٌ في لون البول، فقدان لونه الطبيعيّ ليصبح داكنًا أو ورديًا أو بنيًا.

تورّمٌ في الجسم

تراكم السوائل في الجسم، مما يُؤدّي إلى تورّمٍ في القدمين والكاحلين والوجه.

التعب والإرهاق

الشعور بالتعب والإرهاق الشديدين دون سببٍ واضح.

ضعفٌ عامٌ في الجسم.

تغيرات في وظائف الجسم الأخرى

الغثيان والقيء.

فقدان الشهية.

رائحة كريهة للفم.

آلام في الظهر أو الجانبين.

صعوبة في التركيز.

تشوش في الوعي.

إذا واجهت أيًا من هذه الأعراض، فمن المهمّ أن تُبادر بزيارة الطبيب في أقرب وقتٍ ممكن، فقد يُشير ذلك إلى وجود خللٍ في وظائف الكلى،ويتطلب الأمر تشخيصًا دقيقًا وعلاجًا مناسبًا.

وتشمل بعض العوامل الإضافية التي تُزيد من خطر الإصابة بأمراض الكلى ما يلي:

تزداد فرص الإصابة بأمراض الكلى مع تقدّم العمر.

مرض السكري من أهمّ العوامل التي تُؤدّي إلى تلف الكلى.

يُمكن لارتفاع ضغط الدم أن يُؤدّي إلى تلف الكلى بمرور الوقت.

أمراض المناعة الذاتية: بعض أمراض المناعة الذاتية، مثل الذئبة والتهاب الكلى المُتجَعّد.

التاريخ العائلي

نمط الحياة

التدخين.

تناول الكثير من اللحوم الحمراء واللحوم المصنعة.

قلة ممارسة الرياضة.

السمنة.

نصائح طبية مهمة

اتباع نمط حياةٍ صحيٍّ للمساعدة في تقليل خطر الإصابة بأمراض الكلى.

تناول نظامٍ غذائيٍّ غنيٍّ بالفواكه والخضروات والحبوب الكاملة.

الحفاظ على وزنٍ صحيٍّ.

ممارسة الرياضة بانتظام.

التحكم في مرض السكري وارتفاع ضغط الدم.

الإقلاع عن التدخين.

إجراء فحوصاتٍ منتظمةٍ للكلى

اقرأ أيضا:

هل تتناول حلويات الأضحية؟.. هذا ما تفعله بالكوليسترول والسكري وضغط الدم

لن تتخيل تأثيره.. ماذا يفعل تناول مخ الأضحية بصحة الكبد والكلى؟

واقعة غريبة.. توأمتان ترغبان الزواج من رجل واحد (صور)

الحب والفلوس بتجري وراهم.. انفراجات ونجاحات في انتظار مواليد 4 أبراج

عمال يعثرون على كنز أثناء تركيب خط صرف صحي.. لن تتخيل محتوياته (صور)