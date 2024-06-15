سبب وفاة الفنان السوري فؤاد حميرة.. علامات تدل على الإصابة بالنوبة القلبية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي:

توفي الكاتب والسيناريست السوري فؤاد حميرة، مساء أمس الجمعة، عن عمر ناهز 59 عاما إثر إصابته بنوبة قلبية.

وفي السطور التالية، نوضح أعراض وأسباب النوبة القلبية، وفقا لما جاء في موقعي "webmd"، و"mayoclinic".

ماهي النوبة القلبية؟

تُعرف النوبة القلبية بأنها حالة طبية طارئة تحدث عندما يتوقف تدفق الدم إلى جزء من عضلة القلب، ما يحرمه من الأكسجين الذي يحتاجه للعمل بشكل سليم، ويرجع ذلك عادة إلى انسداد أحد الشرايين التاجية، وهي الأوعية الدموية التي تُغذي القلب بالدم.

أعراض النوبة القلبية

عدم الراحة أو الضغط أو الضيق أو الضغط أو الألم في الصدر.

ألم الذراع أو أسفل عظمة الصدر.

ألم في الظهر أو الفك أو الحلق.

الامتلاء أو عسر الهضم أو الشعور بالاختناق.

التعرق.

اضطراب المعدة.

القيء أو الدوخة.

ضعف أو تعب مزمن.

ضيق في التنفس.

ضربات قلب سريعة أو غير منتظمة.

أسباب النوبة القلبية

مرض الشريان التاجي، وهو تراكم الترسبات الدهنية "اللويحات" في جدران الشرايين التاجية، السبب الأكثر شيوعا لنوبات القلب.

تتكون اللويحات من الكوليسترول، والدهون الأخرى، والكالسيوم، والخلايا الالتهابية.

مع مرور الوقت، يمكن أن تصبح اللويحات صلبة وتضيق الشرايين، في بعض الأحيان، تتمزق اللويحة، ما يؤدي إلى تشكل جلطة دموية، تتسبب في انسداد الجلطة الدموية الشريان تماما، ما يمنع تدفق الدم إلى جزء من القلب.

طرق الوقاية من النوبة القلبية

يمكن الوقاية من النوبات القلبية من خلال اتباع نمط حياة صحي، وتشمل:

الإقلاع عن التدخين.

اتباع نظام غذائي صحي غني بالفواكه والخضروات.

ممارسة الرياضة بانتظام.

الحفاظ على وزن صحي.

التحكم في ضغط الدم.

التحكم في مستويات الكوليسترول.

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