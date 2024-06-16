ماذا يحدث للكولسترول عند تناول الكرشة؟.. مفاجأة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء العمدة:

الكرشة من الأطعمة الشعبية المميزة، وهي موجودة في العديد من البلدان والثقافات حول العالم، وتتميز بفوائدها الغذائية المتعددة، ويكثر تناولها في عيد الأضحى المبارك.

أحمد صلاح، أخصائي التغذية العلاجية، يقول لـ"الخليج 365"، إن تناول الكرشة يُثير تساؤلات كثيرة حول تأثيرها على مستويات الكولسترول في الجسم، خاصةً لمرضى الكوليسترول المرتفع.

الكرشة غنية بالكوليسترول

تحتوي الكرشة على كمية عالية من الكوليسترول، حيث تصل نسبة الكوليسترول في 100 جرام من الكرشة إلى نحو 300 ملليجرام.

هذا الرقم مرتفع مقارنةً بالمستويات المُوصى بها لتناول الكوليسترول يوميًا، والتي تبلغ 300 ملليجرام للأشخاص الذين يعانون من ارتفاع الكوليسترول.

تأثير الكرشة على الكوليسترول الضار

تناول الكرشة قد يُؤدي إلى زيادة مستويات الكوليسترول الضار في الدم، ويعد الكوليسترول الضار أحد العوامل الرئيسية لانسداد الشرايين وأمراض القلب.

تأثير الكرشة على الكوليسترول النافع

رغم احتواء الكرشة على نسبة عالية من الكوليسترول، فإنها تحتوي أيضًا على بعض العناصر الغذائية التي قد تُساعد على زيادة مستويات الكوليسترول النافع، يُساعد الكوليسترول النافع على إزالة الكوليسترول الضار من مجرى الدم.

نصائح طبية عند تناول الكرشة

إذا كنت تعاني من ارتفاع الكوليسترول، يجب تناول الكرشة باعتدال

يُمكنك تناول الكرشة مرة واحدة في الأسبوع أو مرتين كحد أقصى

تأكد من طهي الكرشة بطريقة صحية، مثل: السلق أو الشوي، وتجنب قليها أو تناولها مع الدهون المشبعة.

تناول الكرشة مع كمية وفيرة من الخضروات لتقليل امتصاص الكوليسترول.

مارس الرياضة بانتظام للحفاظ على صحة القلب والأوعية الدموية.