وداعاً للكرش في العيد- 4 مشروبات سحرية تُساعدك على التخلص من دهون البطن

محمد اسماعيل - القاهرة - مع حلول عيد الأضحى المبارك، يزداد الشعور بالرغبة في التخلص من الوزن الزائد ودهون البطن بشكل خاص، بعد تناول كميات من لحوم الأأضحية.

ولكن بدلاً من البحث عن حلول سريعة وغير صحية، إليك 4 مشروبات طبيعية فعّالة، وفقًا لما جاء في موقع "هيلث لاين". المعني بالصحة.

1- مشروب الزنجبيل بالقرفة

تسخين كوبا من الماء وإضافة نصف معلقة صغيرة من الزنجبيل وربع معلقة من القرنفل المطحون وشريحة من الليمون ثلاث مرات يوميا بعد كل وجبة غذائية يسهل الهضم ويعزز حرق الدهون.

2- مشروب الشاي الأخضر

يساعد مشروب الشاي الأخضر في حرق الدهون والتخلص من الوزن الزائد، لذا احرص على تناوله يوميا.

3- مشروب القرفة والبابونج

ضع كوب من الماء الساخن على معلقة صغيرة من القرفة والبابونج وتناول هذا المشروب يوميا صباحا ومساء للحصول على نتائج مرضية والتخلص من الكرش.

4- عصير الليمون

يعد عصير الليمون مصدر جيد لفيتامين سي، الذي يعزز عملية التمثل الغذائي،ويساعد على الشعور بالشبع ويحسن من عملية الهضم.

نصائح لانقاص الوزن

- اتباع نظام غذائي غني بالفواكهه.

- تناول كميات كبيرة من الماء صباحا.

- تناول الحبوب الكاملة.

- ممارسة الرياضة.

التقليل من التوتر.

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