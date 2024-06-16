"زي المحلات".. طريقة سهلة لتحضير الطحال في المنزل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي:

مع حلول عيد الأضحى المبارك، تنتشر على موائدنا العربية أشهى الأطباق، ويحتل الطحال مكانة مميزة بينها.

ولكن تواجه بعض ربات البيوت صعوبة في تحضيره.

لذا، نقدم لكم اليوم خطوات سهلة وبسيطة لتحضير الطحال بطريقة شهية تشبه تحضيره في المحلات، وفقا لموقع "كوكباد" المتخصص في وصفات الطهي.

المكونات

طحال كامل سليم دون تقطيع.

بصل.

ثوم.

كزبرة.

ملح.

فلفل.

ورق لوري.

حبهان

طريقة التحضير

- ضعي الماء في إناء على نار البوتاجاز، ثم ضيفي إليه الفلفل الأسود وورق الغار والبصل.

- عندما تغلي المياه، ضيفي الطحال واتركيه على نار هادئة لمدة نصف ساعة.

- بعد نضج الطحال، يٌرفع من الإناء ويتم تقشيره وتقطيعه إلى قطع صغيرة.

- في مقلاة على نار هادئة، ضعي السمن وضيفي إليه الثوم المفروم، وقلبيه جيدا حتى يصبح ذهبي اللون.

- ضيفي الكزبرة الناشفة، وقلبي المكونات معا.

- ثم ضيفي قطع الطحال إلى المقلاة، مع التقليب مع مزيج الثوم والكزبرة حتى تمتزج النكهات.

بذلك تصبح هذه الوجبة جاهزة للتناول.

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