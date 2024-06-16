راكب يعثر على شيء صادم في وجبة داخل قطار.. لن تتوقعه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي:

في حادثة صادمة، عثر راكب هندي على صراصير حية داخل وجبة اشتراها من "محل بيع الطعام" داخل القطار، وفقا لموقع "ndtv".

وأظهر مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي لحظة خيبة أمل الراكب عند اكتشافه "الضيف غير المرغوب به" في طعامه.

حيث كان الراكب يشعر بالجوع، لكن سرعان ما تحول حماسه إلى اشمئزاز عندما وجد الصرصور.

وعلق الراكب على الفيديو قائلا: "لأول مرة، أطلب عشاء على متن قطار، ووجدت صرصور حي".

وتفاعل رواد مواقع التواصل مع الفيديو، حيث عبر بعضهم عن استيائهم من هذه الواقعة، بينما سخر آخرون من الأمر.

ومن أبرز التعليقات الساخرة: ""هذا الصرصور سيضيف المزيد من قيمة البروتين إلى الطعام"، و"نظام غذائي مقرمش غني بالبروتين".

وعبر آخر عن خوفه من مثل هذه الحوادث، وكتب: "لهذا السبب لا آكل أي طعام على متن القطارات، أفضل أن أشتري وجبات خفيفة معلبة فقط".

Cockroach in food

byu/Aggravating-Wrap-266 inindianrailways

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