واقعة لن تتخيلها.. قطار يصطدم برضيعة وما حدث كان مفاجأة (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي:

نجت طفلة رضيعة تبلغ من العمر 3 أشهر بأعجوبة من الموت المحقق، بعد اصطدام عربتها بقطار متحرك في محطة قطار بانبري ببريطانيا.

أظهرت لقطات كاميرات المراقبة في المحطة، أن عربة الرضيعة البالغة من العمر 3 أشهر كانت موضوعة على منصة محطة القطار، عندما تدحرجت بطريق ما إلى الأمام واصطدمت بالقطار، وفقا لصحيفة "مترو" البريطانية.

وبينما كانت الأم مشغولة بالحديث مع جدة الطفلة، تحركت العربة تجاه القطار، ما أثار ذعر الحاضرين، الذين ظنوا أن الطفلة فارقت الحياة.

لحسن الحظ، كان هناك شخص حاضرا في المكان تصرف بسرعة وأنقذ الطفلة من العربة قبل أن تصاب بأذى.

نُقلت الطفلة بعد ذلك إلى المستشفى لإجراء الفحوصات اللازمة، ولكن، لم تصب بأي إصابات خطيرة.

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