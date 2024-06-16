تظهر ليلا.. علامات في القدمين دليل على ارتفاع حاد في الكوليسترول

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - آلاء نبيل:

يجب الانتباه جيدًا للقدمين عند حلول المساء، لأن هناك علامات قد تظهر عليها تدل على الإصابة بارتفاع الكوليسترول الضار بالدم، بحسب ما ذكره موقع The Health Site، livestrong.

1- تغير القدم للون الأزرق

إذا تغير لون القدم إلى الأزرق أو البنفسجي، فهذا دليل على نقص تدفق الدم المحمل بالأكسجين إلى الساقين بسبب ارتفاع الكوليسترول الضار بالدم.

2- ثقل القدم

من الممكن أن يؤدي ارتفاع الكوليسترول الضار بالدم إلى الشعور بثقل مزعج في القدم، يجعل المريض لا يستطيع النوم.

3- تنميل القدم

قصور الدورة الدموية في الأطراف السفلية بسبب ارتفاع مستويات الكوليسترول الضار بالدم يؤدي إلى الشعور بتنميل أو وخز في القدمين.

4- انخفاض حرارة القدم

عندما تستقبل الأطراف السفلية كمية منخفضة من الدم والأكسجين نتيجة لارتفاع الكوليسترول الضار بالدم، تنخفض درجة حرارتها، ما يؤدي إلى برودة القدمين.

5- ضعف نبض القدم

من أعراض الكوليسترول الشائع حدوثها ليلًا، لأن انخفاض تدفق الدم المؤكسج إلى الأطراف يتسبب في ضعف النبض بالقدمين.

6- انتفاخ القدم

يسبب الكوليسترول المرتفع حالة تسمى الوذمة، وهي مشكلة تنتج عن عدم قدرة الشرايين على ضخ الدم بالشكل المطلوب، الأمر الذي يتسبب في تسرب السوائل في أنسجة الأطراف السفلية، مما يؤدي إلى تورم القدمين.

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