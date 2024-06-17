هذا ما يحدث عند إضافة نواة التمر إلى شوربة اللحمة في عيد الأضحى

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

تلجأ ربات البيوت في عيد الأضحى إلى البحث عن طرق بسيطة ومجربة لطهي اللحوم بسرعة، ومن ضمن هذه الطرق إضافة "نواة البلح" إلى اللحوم أثناء عملية الطهي.

ما تأثير إضافة نواة البلح إلى اللحوم:

قد يسهم ذلك في تسريع عملية الطهي، وذلك بفضل احتوائها على تحتوي على أحماض زيتية، مثل: حمض الكابريك واللوريك والكابريليك، ما يؤدي إلى تسريع عملية تسوية الطعام، بالإضافة إلى ذلك فهي تضيف نكهة مميزة، بحسب ما ذكر موقع "onlymyhealth".

خطوات صنع مسحوق نواة البلح:

- يجب غسل النواة جيدا تحت الماء الجاري.

-بعد ذلك تترك لفترة طويلة، قد تصل إلى 3 أيام حتى تجف تماما.

- وبعد تجفيفها تطحن جيدا.

فوائد صحية أخرى لـ نواة البلح:

-تحتوي نواة البلح على خصائص محتملة مضادة للالتهابات.

-دعم صحة الجهاز الهضمي.

-تنظيم نسبة السكر في الدم.

-صحة القلب.

-تقوية المناعة.

-منع الإجهاد التأكسدي والالتهابات.

-الوقاية من تليف الكبد.

-الوقاية من الأنيميا.

-الحد من تساقط الشعر.

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