لن تتوقع حكايته.. قصة مبنى غريب يلتف حوله تنين طوله 80 مترا (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

يعد معبد وات سامفران دراجون، المعروف أيضًا باسم معبد التنين، واحدًا من أكثر القطع المعمارية إثارة للاهتمام.

وبحسب timesofindia ، يقع وات سامفران في مقاطعة ناخون باتوم في تايلاند، على بعد حوالي 40 كيلومترًا من العاصمة بانكوك .

وعندما تنظر إلى معبد وات سامفران دراجون، فإنك تنظر إلى برج فريد من نوعه مكون من 17 طابقًا، مزين بنحت تنين يلتف حول الهيكل بأكمله.

ما يميز هذا المعبد هو برجه المكون من 17 طابقًا والذي يتميز بتمثال تنين ضخم يلتف حوله، ويصل طول التنين إلى 80 متراً

يشتهر المعبد بأجوائه الهادئة، ما يجذب المتعبدين والزوار من جميع أنحاء العالم.

يمتد مجمع المعبد على مساحة واسعة وتحيط به المساحات الخضراء المورقة، ما يخلق ملاذًا هادئًا بعيدًا عن صخب المدينة القريبة، يمكنك الصعود إلى أعلى البرج للاستمتاع بمنظر لا يُنسى للمدينة بالأسفل.

يمتلئ الجزء الداخلي من البرج بالأعمال الفنية المعقدة والتماثيل والتحف الدينية، ما يوفر نظرة ثاقبة للثقافة والتاريخ البوذي التايلاندي.

ومع صعود الزوار، يمكنهم استكشاف مستويات مختلفة، يقدم كل منها عروضًا ووجهات نظر فريدة.

ومن الطوابق العليا للبرج، يمكن للزوار الاستمتاع بإطلالات بانورامية على المناطق الريفية المحيطة، بما في ذلك المناظر الطبيعية الخلابة والقرى المجاورة.

يوفر الموقع المرتفع للمعبد إحساسًا بالصفاء ويوفر فرصة للتأمل، أثناء الاستمتاع بالمناطق المحيطة الهادئة، لا يسع المرء إلا أن يتساءل عن الحرفية المذهلة التي ساهمت في إنشاء هذا المذهل.

سواء كان المرء ينجذب إلى أهميته الدينية، أو عظمته المعمارية، أو تراثه الثقافي، فإن معبد وات سامفران دراجون يقف كرمز لتاريخ تايلاند الغني والتفاني الروحي.

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