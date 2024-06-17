تصرف غريب من رجل داخل عربة مترو الأنفاق- وهذا ما حدث

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

انتشرت صورة على نطاق واسع يظهر فيها رجل أمريكي يأكل اللحم المفروم النيئ أثناء جلوسه في المترو.

وانتقد مستخدمو الإنترنت الرجل الموجود في الصورة ووصفوه بأنه "مثير للاشمئزاز"، وفقا لموقع "news18".

وتعرض شخص آخر داخل عربة المترو لحالة إغماء بعد أن شاهد هذا الرجل وهو يأكل اللحم النيء المفروم.

وشاركت امرأة بريطانية صورة للرجل على موقع التواصل الاجتماعي "ريديت" في مترو الأنفاق وعلقت قائلة: "هذا الرجل كان يحمل قطعة لحم بيد واحدة، ويشاهد شيئا ما على هاتفه باليد الأخرى، ويجلس على مقعده حافي القدمين".

وأوضحت المرأة أن الرجل طلب من الأشخاص حوله أن يتناولون اللحم النيء معه، لكنهم رفضوا بشدة.

وعلق شخص آخر: "تناول اللحوم النيئة المفرومة في المترو أمر سيء للغاية".

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