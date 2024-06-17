ماذا يحدث لجسم الرجل بعد تناول الكوارع؟.. مفاجأة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

الكوارع مليئة بالبروتين ولدهون والألياف، كما أنها تمتلك أنسجة صلبة وجلد سميك، وبالتالي، يجب طهيها على نار خفيفة، وقد تساعد هذه العملية على تكسير الأنسجة وجعل اللحم أكثر طراوة.

وكشف موقع "webmd" فوائد تناول الرجال الكوارع.

مليئة بالعناصر الغذائية:

تحتوي "الكوارع" على الدهون والبروتين والفوسفور والزنك وفيتامين ب12 والحديد .

بشرة صحية:

تحتوي الكوارع على الكولاجين، ما يسهم في صحة البشرة وتحسين مرونة الجلد.

تحسين قوة العضلات:

قد يساعد الكولاجين والبروتين الموجود بها على زيادة كتلة العضلات وقوتها لدى كبار السن.

تخفيف آلام المفاصل:

تساعد الكوارع على تخفيف آلام المفاصل لدى الرجال.

الصحة العامة:

يسهم تناول الكوارع في الوقاية من العديد من المشكلات الصحية، وذلك بفضل احتوائها على الحديد والزنك.

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