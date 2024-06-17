رجل يحمل ثعابين داخل عربة مترو.. ورد فعل غريب من الركاب (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

بالرغم من أن معظم الأشخاص يشعرون بالخوف من الثعابين، إلا أن البعض الآخر يحتفظ بها كحيوانات أليفة ويحملونها معهم أثناء السفر.

وانتشر فيديو على نطاق واسع لرجل هندي يحمل ثعابين داخل عربة مترو، بحسب ما ذكر موقع "news18".

وأثار مقطع الفيديو جدلا واسعا عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" حيث اعتبر الكثيرون أنه من غير الآمن حمل الثعابين في الأماكن العامة.

وظهر الرجل في الفيديو وهو يضع ثعبان على "رجله" وآخر ملفوف حول رقبته، ويمكن رؤية الثعابين وهي تقوم بحركات خفية وترتفع تدريجيا نحو مالكها.

وبالرغم من أن معظم الأشخاص المحيطين بالرجل يبدون غير منزعجين، إلا أنه كان يوجد امرأة تشعر بالخوف والقلق، ولكن حاولت الحفاظ على هدوئها.

تمت مشاركة الفيديو بواسطة حساب يُدعى @factsclip، وعلق على المقطع قائلا: "هذا أمر غير قانوني".

وبمجرد انتشار المقطع على موقع إنستجرام، علق الكثيرون على حمل الثعابين في وسائل النقل العام بأنه غير قانوني وخطير.

وحصد الفيديو نحو 23.4 مليون مشاهدة على موقع "إنستجرام".

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