14 صورة لإطلالات النجمات.. هنا الزاهد ساحرة وميرهان حسين تخطف الأنظار

محمد اسماعيل - القاهرة - تعتاد نجمات الفن على نشر ومشاركة جمهورها أحدث صور لهن، وذلك عبر حساباتهن الشخصية بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

ويوفر "الخليج 365"، خدمة يومية تتمثل في عرض آخر إطلالات نجمات الفن.

ميرهان حسين:

أطلت الفنانة ميرهان حسين بفستان طويل باللون الأوف وايت بقصة الأوف شولدر، واعتمدت مكياجا ناعما، واختارت تصفيفة الشعر المرفوع لأعلى.

روبي:

ارتدت المطربة روبي سوت مكونة من شميز وهوت شورت باللون الكاشمير، واعتمدت مكياجا ترابيا، وتركت شعرها الويفي منسدلا.

هنا الزاهد:

وتألقت الفنانة هنا الزاهد بـ كروب توب متعدد الألوان مع جيب بنفس اللون، واعتمدت مكياجا هادئا، وتركت شعرها الكيرلي منسدلا.

جنات:

ظهرت المطربة جنات بـ جاكيت جينز باللون الفاتح مع بنطلون بنفس اللون، واعتمدت مكياجا ناعما، وتركت شعرها منسدلا على الجانبين.

مي سليم:

ارتدت الفنانة مي سليم بجمبسوت باللون الأسود مزينا بتطريزات باللون الفضي، واعتمدت مكياجا قويا، وتركت شعرها منسدلا.

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