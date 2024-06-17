بعد إثارتها الجدل في المباراة.. معلومات عن مشجعة كأس العالم 2022 إيفانا نول

محمد اسماعيل - القاهرة - خطفت عارضة الأزياء وملكة جمال كرواتيا، إيفانا نول، الأنظار أثتاء تواجدها في مدرجات مباراة كرواتيا وإسبانيا.

وعبر رواد مواقع التواصل الاجتماعي عن إعجابهم بجمالها، بعدما نشرت فيديو عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وأطلت إيفانا بفستان مصنوع من علم بلادها.

وفي هذا الصدد نرصد لكم أبرز معلومات عن عارضة الأزياء وملكة جمال كرواتيا، إيفانا نول.

-إيفانا من مواليد 16سبتمبر عام 1995.

- اسمها إيفانا نول.

-ولدت في ألمانيا من أب وأم كرواتيين.

-تعمل في مجال الأزياء.

-حصلت على لقب ملكة جمال كرواتيا السابقة عام 2018.

-اشتهرت إيفانا بعد حضورها مباريات كرواتيا.