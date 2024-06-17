احتفل مع خطيبته بعيد الأضحى.. من هي خطيبة نجم الأهلي مروان عطية؟

محمد اسماعيل - القاهرة - نشر لاعب النادي الأهلي، مروان عطية، صورا عبر حسابه الرسمي على موقع الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام"، ظهر فيها رفقة خطيبته "سلمى" احتفالا بعيد الأضحى المبارك.

وحرص مروان على مشاركة متابعيه على إنستجرام، الذي يزيد عددهم عن مليون متابع، بصور رومانسية جمعته بخطيبته احتفالا بهذه المناسبة.

وفي السطور التالية، نوضح لكم أبرز المعلومات عن خطيبة مروان عطية، وذلك وفقا لصفحاتها الشخصية بمواقع التواصل الاجتماعي:

سلمى صقر.

تبلغ من العمر 25 سنة.

خريجة كلية لغات وترجمة من جامعة فاروس في الإسكندرية.

بلوجر مشهورة على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

تتميز سلمى بأسلوبها الأنيق، وتشارك متابعيها صورا لإطلالاتها.

تتمتع أيضا بشعبية كبيرة على منصات التواصل الاجتماعي.

يتابعها على صفحتها الشخصية بموقع "إنستجرام" 175 ألف متابع.

أعلنت خطوبتها لمروان عطية، لاعب النادي الأهلي في عام 2022.

تظهر دائما دعمها الكبير لخطيبها مروان عطية في مبارياته، وتشارك متابعيها صورا ومقاطع فيديو من حضورها للمباريات.