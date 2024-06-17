للرجال.. لن تصدق ما يحدث لصحتك الجنسية عند تناول بذور البطيخ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت: آلاء نبيل

عادة بعد تناول البطيخ يتم التخلص من بذوره، دون العلم أنها تحتوي على عناصر غذائية مفيدة للصحة الجنسية للرجال، ما جاء في موقعي "marham" ،"quora".

1- تقي من سرطان البروستاتا

تحتوي بذور البطيخ على معدن الزنك، الذي يساعد على الوقاية من سرطان البروستاتا، بفضل خصائصه المضادة للالتهابات.

2- تزيد هرمون التستوستيرون

تساعد بذور البطيخ على تعزيز القدرة الجنسية للرجال، لأن معدن الزنك يزيد هرمون التستوستيرون بالجسم.

3- تحسن الانتصاب

تحسن بذور البطيخ الانتصاب لدى الرجال أثناء العلاقة الحميمة، لاحتوائها على أحماض أمينية تنشط الدورة الدموية في العضو الذكري.

4- ترفع الخصوبة

تسهم بذور البطيخ في رفع خصوبة الرجال، لأن معدن الزنك يزيد عدد الحيوانات المنوية ويحسن جودتها ويعزز حركتها.

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