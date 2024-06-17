3 أنواع من الأطعمة تسبب تهيج القولون.. احذرها في العيد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نرمين ضيف الله

بعض الحبوب والمكسرات يمكن أن تزيد من انتفاخ البطن وتهيج القولون العصبي عند الإكثار من تناولها في العيد.

وتقول الدكتورة نهلة عبدالوهاب، استشاري البكتريا والمناعة ورئيس قسم التغذية الحيوية بمستشفى جامعة القاهرة، إن من الحبوب التي تزيد من انتفاخ البطن وتهيج القولون العصبي، مثل الترمس والسوداني وحبوب القمح.

وأضافت في تصريح خاص لـ"الخليج 365" أن تناول كمية كبيرة من السوداني، خاصةً تزامنا مع قدوم العيد، يسبب انتفاخ وتهيج القولون، لاحتوائه على نسبة كبيرة من الدهون التي تضغط على الجهاز الهضمي.

وأضافت أن الترمس يسهم في تعزيز صحة الأمعاء، ولكن الإكثار في تناوله بسبب تهيج المعدة، والشعور بالانتفاخ، والإسهال والإمساك.

وأكدت أن حبوب القمح من مسببات تهيج القولون العصبي، نظرا لاحتواء حبوب القمح على مادة الجلوتين التي تؤدي إلى اضطرابات هضمية.

وقدمت عدة نصائح

تناول كميات بسيطة من الترمس.

تناول كميات بسيطة من الفول السوداني.

الابتعاد عن الأطعمة التي تهيج القولون.

الابتعاد عن منتجات الألبان أيضا.

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