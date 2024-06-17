فيديو مرعب.. إصابة 15 شخصا بعد انهيار شرفة ملهى ليلي

محمد اسماعيل - القاهرة - لقي شخصان على الأقل حتفهما بشكل مأساوي وأصيب 15 آخرون بعد تحطم شرفة زجاجية داخل ملهى ليلي في المكسيك.

وسقط العديد من الضحايا من ارتفاع ستة أمتار تقريبًا، عندما انهار جزء من الحاجز المؤدي إلى المكان في الطابق الثالث، بحسب thesun.

وكان رواد الحفل ينتظرون في نادي ريتش في سان لويس بوتوسي لمشاهدة حفل موسيقي لكيفن مورينو - وهو فنان مكسيكي معروف - عندما وقعت المأساة.

وتُظهر اللقطات المروعة التي التقطتها كاميرات المراقبة المحتفلين وهم يقتحمون الساحة الرئيسية أسفل الملهى الليلي بعد كسر الحاجز الزجاجي.

وقيل إن خمسة من أصل 16 شخصًا أصيبوا بجروح خطيرة، ويتم علاجهم في وحدة العناية المركزة.

وقال خورخي هيرنانديز، مسؤول دار البلدية، إنه لم يُسمح للملهى الليلي بإقامة حفل موسيقي.

وأضاف: "إن الحضور المستمر وغير المنضبط للأشخاص الذين يحضرون هذا الحدث تسبب في انهيار أحد حواجز الطابق الثالث من هذا المبنى تحت الضغط وأدى إلى هذه المأساة التي أودت بحياة شخصين".

ووقع الحادث عندما اصطف الحضور على الدرج لدخول ملهى ريتش الليلي في سان لويس بوتوسي، على بعد حوالي 300 ميل شمال غرب مكسيكو سيتي، لحضور حفل موسيقي.

وتابع: "هناك نحو 15 جريحا، بعضهم في حالة خطيرة".

وبعد وقت قصير من وقوع المأساة، أغلقت السلطات الملهى الليلي وطوقت المنطقة لإجراء تحقيق.

تم التعرف على الشخصين اللذين توفيا بشكل مأساوي في الحادث باسم مانويل أليخاندرو إنفانتي بوينتي، 21 عامًا، ورودريجو إسبينوزا ألونسو، 17 عامًا.

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