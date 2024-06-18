لن تتوقع ما تفعله بجسمك.. 5 فيتامينات تحميك من حر الصيف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

يمكن لدرجات الحرارة المرتفعة في الصيف أن تؤثر على الصحة، خاصة بالنسبة لأولئك الذين يتبعون نظامًا غذائيًا يفتقر إلى الفيتامينات الأساسية.

وبحسب timesofindia، هناك 5 فيتامينات ومعادن أساسية يجب أن يتم تضمينها في نظامك الغذائي في الصيف للحماية من التأثيرات السيئة للحرارة.

فيتامين أ:

يمكن أن تكون شمس الصيف شديدة للغاية ويمكن أن تلحق الضرر ببشرتك.

يساعد فيتامين أ على حماية بشرتك من خلال تعزيز دوران خلايا الجلد، ما يسمح لجسمك بالتخلص من الخلايا المتضررة من الشمس واستبدالها بخلايا جديدة ويساعد على منع حروق الشمس.

من المهم ملاحظة أن المدخول اليومي الموصى به من فيتامين أ للبالغين الذين تتراوح أعمارهم بين 19 إلى 64 عامًا هو 1000 ميكروجرام للرجال و840 ميكروجرام للنساء.

:فيتامين ب

فيتامينات ب المعقدة ضرورية لمختلف العمليات الجسدية، بما في ذلك استقلاب المغذيات، وإصلاح الحمض النووي، وإنتاج الطاقة، فهي تساعد على تحويل الطعام إلى طاقة، ما يبقيك نشيًطا خالل فصل الصيف.

فيتامين سي

هو أحد مضادات الأكسدة القوية التي تساعد على حماية بشرتك من الأشعة فوق البنفسجية وتقليل الضرر، وهو يدعم صنع الكولاجين ويحافظ على صحة بشرتك، كما أنه يساعد في امتصاص الحديد وهو أمر حيوي للحفاظ على توازن السوائل ومنع الجفاف.

الجرعة اليومية الموصى بها من فيتامين C للبالغين هي 65 ملج للنساء و 80 ملج للرجال.

فيتامين e

أحد مضادات الأكسدة المعروفة، تلعب دورًا حاسمًا في التخفيف من أضرار أشعة الشمس.

من خلال تحييد الجذور الحرة، فإنه يساعد على تعزيز الدفاعات الطبيعية للبشرة ضد الأشعة فوق البنفسجية، ما قد يقلل من خطر حروق الشمس.

يساهم فيتامين E أيضًا في عملية الإصلاح، ما يساعد على تعزيز الشفاء بشكل أسرع بعد التعرض لأشعة الشمس، يحتاج البالغون عادةً إلى حوالي 7.5-10 ملج يوميًا.

فيتامين K

يلعب فيتامين K دورًا محوريًا في تخثر الدم وإصلاح الأنسجة، ويساعد على تعزيز التعافي بشكل أسرع عن طريق تقليل تصلب العضلات والألم الناتج عن أي إصابات دقيقة.

يحتاج البالغون عادةً إلى حوالي 55 ميكروجرامًا من فيتامين K يوميًا.

نصيحة

لا تدع أوجه القصور الخفية تعيق صحتك الجيدة، حدد موعدًا للتشاور مع طبيب لاستكشاف فوائد دمج مكملات الفيتامينات في روتينك.

لن تؤدي هذه الخطوة الاستباقية إلى تحسين صحتك في الصيف فحسب، بل ستساهم أيضًا في تحسين صحتك بشكل عام على مدار العام.

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