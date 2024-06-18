«لو الماسكرا بتسيح منك».. وصفة سحرية لرموش سوداء كثيفة تدوم طويلاً

القاهرة - سمر حسين - موضة وجمال

تُستخدم الماسكارا لزيادة طول الرموش وسماكتها وسوادها، لكن بعض السيدات يواجهن مشكلات مع الأنواع الرديئة التي «تسيح» في درجات الحرارة العالية، ولا يكون أمامهن حل آخر، لذا نقدم لك من خلال «هن» وصفة سحرية لرموش طويلة وكثيفة تدوم طويلًا تقاوم الحرارة العالية وتستمر لأطول مدة، بحسب موقع «vibrancemedspa» البريطاني الخاص بتقديم نصائح لصحة وكثافة الرموش.

وصفة سحرية لرموش سوداء كثيفة تدوم طويلاً

حتى تحصلي على رموش طويلة وكثيفة تدوم طويلًا، طبقي الوصفة التالية:

أحضري فرشاة مسكارا طبية نظيفة ثم اغمسيها في ملعقة كبيرة من زيت الزيتون.

تخلصي من الزيوت الزائدة من خلال الضغط بالفرشاة على منديل ورقي لمنع دخول الزيت إلى العينين.

طبقي الزيت على الرموش العلوية مع محاولة إبعاد الرموش عن بعضها بالفرشاة المغطاة بالزيت.

أعيدي غمس الفرشاة بالزيت، وتكرار الخطوات للعين الثانية.

هذه الخطوة طبقي الزيت على الرموش السفلية من خلال ملامستها برأس عصا المسكارا.

كرري الوصفة يومياً قبل الذهاب إلى النوم.

نصائح أخرى للرموش

اهتمي بالزيوت التي تحتوي على فيتامين E وزيت الخروع وزيت الزيتون وحتى الفازلين لها تأثير إيجابي على الرموش.

اغمسي عصا الماسكارا التي تستخدم لمرة واحدة في الزيت الذي تختارينه ثم غطي الرموش من القاعدة إلى الأطراف.

اتركيه طوال الليل.

احرصي على عدم فرك أي زيت في عينك.

تعمل هذه الزيوت على ترطيب بصيلات الشعر وتحفز النمو الصحي.

حمام الشاي الأخضر

يُعد حمام الشاي الأخضر طريقة ممتازة للحصول على رموش سوداء طويلة.

ما عليك سوى تحضير كوب من الشاي الأخضر «بدون سكر» وانتظري حتى يبرد.

اغمسي كرة قطنية في الماء ثم مرري السائل الدافئ على رموشك.

الشاي الأخضر مليء بمضادات الأكسدة المفيدة للحفاظ على رموش صحية والكافيين والفلافونويد يحفز نمو جديد.

نبات الصبار