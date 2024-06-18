كيف يساعد النظام الغني بالبروتين على تحسين صحة الأمعاء؟

محمد اسماعيل - القاهرة - أظهرت دراسة حديثة أجريت في جامعة إلينوي شيكاغو أن اتباع نظام غذائي غني بالبروتين، يحدث تغييرات إيجابية في تركيبة الجسم ويُسهم في تحسين صحة الأمعاء.

ووفقا للدراسة التي أُجريت في المختبر في جامعة إلينوي، فإن الفئران التي تمّ تغذيتها بنظام غذائي غني بالبروتين قد فقدت وزناً كبيراً، وانخفضت لديها نسبة الدهون في الجسم، وحدثت تغييرات إيجابية في ميكروبيوم الأمعاء، وفقا لموقع "مديكال إكسبريس".

وتشير الدراسة إلى أنّ النظام الغذائي الغني بالبروتين له فوائد صحية كبيرة للإنسان، خاصة فيما يتعلق بفقدان الوزن وتحسين صحة الجهاز الهضمي.

الاحتياجات اليومية من البروتين:

يحتاج الإنسان العادي إلى 0.8 جرام من البروتين لكل كيلوجرام من وزن الجسم يوميا، بينما يحتاج الرياضيون إلى كمية أكبر من البروتين لبناء العضلات وتحسين الأداء البدني.

كما تحتاج بعض الفئات العمرية، مثل كبار السن والأطفال، إلى حصص أكبر من البروتين مقارنة بالشخص العادي.

مصادر البروتين الصحية:

ينصح باختيار البروتين الصحي الخالي من الدهون، سواء من المصادر الحيوانية أو النباتية.

المصادر الحيوانية للبروتين:

اللحوم الحمراء الخالية من الدهون.

الدواجن.

الأسماك

البيض.

منتجات الألبان قليلة الدسم.

المصادر النباتية للبروتين:

البقوليات (مثل الفاصولياء والعدس والحمص).

الصويا ومنتجاتها.

المكسرات والبذور.

الحبوب الكاملة.

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