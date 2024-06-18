ما أعراض وعلاج تسمم الكافيين؟

محمد اسماعيل - القاهرة - - د ب أ

ذرت منظمة الصحة العالمية من مخاطر الإفراط في تناول الكافيين، مؤكدة على زيادة خطر الإصابة بالتسمم عند استهلاك جرعات زائدة منه.

وأوضحت المنظمة أن التسمم بالكافيين يتم تشخيصه عند ظهور 5 أعراض أو أكثر من الأعراض التالية، والتي ترتبط بشكل مباشر بتناول الكافيين:

القلق والاضطراب.

الأرق.

احمرار الوجه.

التعرق.

القشعريرة.

زيادة الرغبة في التبول.

الدوار.

متاعب الجهاز الهضمي.

وتزداد حدة هذه الأعراض مع ازدياد كمية الكافيين المستهلكة، وقد تصل في الحالات الشديدة إلى حد ظهور اضطرابات في الكلام وتشنجات عضلية وخلل في ضربات القلب.

علاج التسمم بالكافيين

في حالة الأعراض البسيطة، يمكن علاجه بتناول الطعام وشرب الماء بكثرة، حيث يزول تأثير الجرعة الزائدة خلال 4 إلى 6 ساعات.

بينما الأعراض الشديدة تتطلب رعاية طبية فورية، حيث يلجأ الطبيب إلى غسل المعدة أو استخدام الكربون المنشط للتخلص من الكافيين الزائد.

الكمية اليومية الآمنة من الكافيين:

البالغين الأصحاء

توصي هيئة سلامة الأغذية الأوروبية بتناول 400 ملليجرام كحد أقصى من الكافيين يومياً، بما يشمل الكافيين الموجود في المشروبات المختلفة مثل القهوة ومشروبات الطاقة.

الحوامل والمرضعات

ينصح بعدم تجاوز 200 ملليجرام من الكافيين يومياً، لتجنب مخاطر انخفاض نمو الجنين.

اقرأ أيضا:

واقعة لن تتخيلها.. قطار يصطدم برضيعة وما حدث كان مفاجأة (فيديو)

ما سر الشعور بالخوف والقلق مع اقتراب الزفاف ؟.. طبيبة تُجيب

راكب يعثر على شيء صادم في وجبة داخل قطار.. لن تتوقعه

رحلة زوجين تتحول إلى كارثة.. لن تتوقع ما حدث في الفندق (فيديو)

التخميس بدم الأضحية.. عادة غريبة مارسها المصريون القدماء لهذا السبب