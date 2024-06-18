حذاء "الإسبادريل الشبكي" يتربع على عرش الموضة في الصيف

محمد اسماعيل - القاهرة - - د ب أ

يسيطر "الإسبادريل الشبكي" على موضة أحذية النساء هذا الصيف، ليقدم مزيجا مثاليا من الراحة والأناقة البسيطة.

ووفقا لمجلة "Instyle"، المتخصصة في عالم الموضة والأزياء يتميز الإسبادريل، وهو حذاء صيفي ذو أصول إسبانية مصنوع من ألياف نبات الجوت المجدولة، بكونه خفيفًا وجيد التهوية، ما يجعله خيارا مثاليا للطقس الحار.

ويأتي الإسبادريل هذا الموسم بتصميم شبكي عصري يوفر تهوية إضافية للأقدام، بينما تضفي بعض الموديلات لمسة من الأناقة والأنوثة من خلال الدانتيل الكروشيه أو الأحجار اللامعة.

ويتمتع الإسبادريل الشبكي بتنوع كبير في إمكانيات التنسيق، حيث يمكن دمجه مع فستان دانتيل للحصول على إطلالة أنيقة ومفعمة بالأنوثة، أو مع شورت جينز أو بنطال كتان واسع وتانك توب للحصول على إطلالة كاجوال عصرية.

وتتوفر أحذية الإسبادريل الشبكي بألوان متنوعة تناسب جميع الأذواق، بدءا من الألوان الطبيعية مثل البيج والبني، وصولًا إلى الألوان الزاهية مثل الأصفر والأخضر.

كما تتوفر بمجموعة متنوعة من الارتفاعات، بدءًا من النعال المسطحة المريحة إلى الكعوب العالية الأنيقة.

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