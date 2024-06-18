ما أسباب وأعراض متلازمة "رامزي هانت"؟

محمد اسماعيل - القاهرة - - د ب أ

حذرت الرابطة المهنية لأطباء الأعصاب في ألمانيا من مرض عصبي نادر يُعرف باسم "متلازمة رامزي هانت"، ينجم عن فيروس جدري الماء النطاقي، المسبب لجدري الماء والحزام الناري.

وأوضحت الرابطة أن الفيروس يهاجم العصب الوجهي، الذي يمتد بالقرب من الأذنين، ما يتسبب في شلل الوجه على جانب واحد.

ويعاني المصاب من صعوبة في إغلاق العين أو التحكم في الشفة على الجانب المصاب، ما يُعيق قدرته على التحدث وتناول الطعام والشراب.

وتسبب متلازمة رامزي هانت، التي سُميت على اسم طبيب الأعصاب الأمريكي "جيمس رامزي هانت"، ظهور طفح جلدي على الجانب المصاب بالشلل، إلى جانب أعراض عامة مثل الدوار والغثيان والقيء وجفاف الفم والعين وطنين الأذن وآلام الأذن.

ونبهت الرابطة إلى ضرورة استشارة الطبيب فورًا عند ظهور هذه الأعراض، لبدء العلاج في الوقت المناسب.

ويعتمد العلاج على مضادات الفيروسات، التي ينصح بتناولها خلال الأيام الثلاثة الأولى من الإصابة، بالإضافة إلى مسكنات الألم.

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