ما الوقت المثالي للذهاب إلى النوم؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كشفت دراسة حديثة أجرتها جامعة إكستر في إنجلترا أن النوم في نفس الوقت كل ليلة، يؤدي دورا مهما في الوقاية من أمراض القلب والأوعية الدموية.

تفاصيل الدراسة

شملت الدراسة أكثر من 88 ألف رجل وامرأة متوسط أعمارهم 61 عاما خلال أعوام 2006-2010 ، تم تتبع أنماط نوم المشاركين على مدار أسبوع باستخدام أجهزة إلكترونية على معاصمهم، وفقا لما جاء في الموقع الروسي "mail".

بالإضافة إلى، تحليل البيانات لتحديد العلاقة بين وقت النوم المعتاد و خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

نتائج الدراسة

كشفت الدراسة عن وجود صلة قوية بين قلة النوم وزيادة خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، حيث أظهرت النتائج أن الأشخاص الذين يعانون من قلة النوم هم أكثر عرضة للإصابة بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية وقصور القلب ونقص التروية الدموية للقلب.

والأشخاص الذين ينامون بين الساعة 10 و 11 مساءً كانوا أقل عرضة للإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية مقارنةً بأولئك الذين ينامون في أوقات أخرى.

كان خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية أعلى بنسبة 25٪ لدى الأشخاص الذين ينامون بعد منتصف الليل، مقارنة بأولئك الذين ينامون بين الساعة 10 و 11 مساء.

والذين ينامون قبل الساعة العاشرة بنسبة 24 % ، والذين يذهبون للنوم بين الساعة 11 ومنتصف الليل بنسبة 12 بالمئة.

أشار الباحثون أن النوم في نفس الوقت كل ليلة يساعد على تنظيم الساعة البيولوجية للجسم، والتي تتحكم في العديد من الوظائف الحيوية، بما في ذلك صحة القلب.

وأوضحوا أن هناك "نقطة" زمنية خاصة في الدورة اليومية للجسم البشري، تقع ما بين الساعة 10 و11 مساءً، تعمل بموجبها جميع أجهزة الجسم.

وأكدوا أن أي انحراف عن هذه "النقطة" سواء قبلها أو بعدها، يؤدي إلى تعطيل عمل الساعة البيولوجية الداخلية، ما ينتج عنه عواقب صحية سلبية.

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