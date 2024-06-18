الإجهاد.. هل يسبب شيب الشعر؟

محمد اسماعيل - القاهرة - يعاني العديد من الأشخاص من ظهور الشعر الأبيض، ما يسبب لهم الشعور بالضيق، لكن ماذا لو كان الإجهاد هو السبب وراء شيب الشعر المبكر؟

أوضحت الدكتورة الروسية عايدة غاديجورييفا، أخصائية الأمراض الجلدية والتجميل أن الإجهاد يمكن أن يُسرع عملية تحول الشعر إلى اللون الأبيض، وذلك من خلال تأثيره على الخلايا الصباغية المسؤولة عن إنتاج الميلانين، وفقا لصحيفة "فيستي. رو" الروسية.

وتابعت أن التجارب أظهرت أن التعرض للإجهاد لفترة قصيرة يقلل من نشاط هذه الخلايا، ما يؤدي إلى ظهور الشعر الأبيض.

وأضافت الطبيبة أن العوامل الوراثية والأمراض المزمنة تؤدي أيضا دورا رئيسيا في ظهور الشعر الأبيض.

ولفتت إلى، أن ليس كل شخص يتأثر بالإجهاد بنفس الطريقة، كما أن تأثيره على شيب الشعر يختلف من شخص لآخر.

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