البروتين.. مفتاح الحفاظ على شباب الجسم

محمد اسماعيل - القاهرة - أوضحت الدكتورة سفيتلانا تروفيموفا، رئيسة الجمعية الروسية لطب مكافحة الشيخوخة، على دور البروتين في الحفاظ على شباب الجسم.

وتابعت أن البروتين هو مادة حيوية ضرورية لعمل الجسم بصورة طبيعية، حيث يُسهم في جميع عمليات التمثيل الغذائي، كما أنه مسؤول عن بناء واستعادة الأنسجة والأعضاء، وكذلك تركيب الهرمونات، وفقا لصحيفة "فيستي. رو" الروسية.

وأشارت إلى أن أفضل مصدر للبروتين هو لحوم الحيوانات والأسماك، حيث تحتوي على حوالي 20 % من البروتين، ويعتبر تركيب الأحماض الأمينية فيها مثاليا لجسم الإنسان.

وأضافت أن مصادر البروتين النباتية، مثل البقوليات والمكسرات، تحتوي على بعض النواقص مقارنة بالمصادر الحيوانية، حيث أن تركيز البروتين فيها أقل، كما أن تركيب الأحماض الأمينية في البروتين النباتي عادة غير مكتمل.

وأكدت أن هذا يؤدي إلى نقص بعض الأحماض الأمينية لدى الأشخاص الذين يتبعون نظاما غذائيًا نباتيًا، ما يعيق عملية تركيب البروتينات في الجسم.

وأضافت أن بعض النباتات تحتوي على مواد تمنع هضم البروتينات، ما يقلل من فاعلية امتصاصها من قبل الجسم.

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