5 نصائح ذهبية تطيل العمر وتجعل صحتك أفضل

محمد اسماعيل - القاهرة - حث خبير التغذية الشهير الأمريكي الدكتور مارك هايمان الملايين من متابعيه على وسائل التواصل الاجتماعي وفي كتابه "خطة دانيال" (2013)، على الاستفادة من الطعام كأداة أساسية لتحسين الصحة العامة وطول العمر.

ونشر هايمان، مؤلف كتاب "The Young Forever Cookbook" لتشجيع الشباب على اتباع نظام غذائي صحي، 5 نصائح ذهبية لتعزيز طول العمر وتحسين الصحة العامة، وفقا لصحيفة "تلجراف":

تقليل السكريات والنشويات المكررة

السكريات والنشويات المكررة، مثل الخبز الأبيض والأرز الأبيض والمعجنات، تُسهم في تسريع الشيخوخة من خلال زيادة مقاومة الأنسولين والالتهابات في الجسم.

تجنب الأطعمة المصنعة

ينصح بتجنب الأطعمة فائقة المعالجة، والتي تُصنع من مكونات غريبة، وربطت الدراسات هذه الأطعمة بزيادة معدل الوفيات.

التركيز على الفواكه والخضروات

يُؤكد "هايمان" على أهمية تناول كميات كبيرة من الفواكه والخضروات، لما تحتويه من مركبات كيميائية مفيدة، تساعد على تنظيم إطالة العمر، وعلاج الالتهابات، والإجهاد التأكسدي، وإصلاح الحمض النووي، وخفض سكر الدم.

زيادة تناول البروتين:

مع تقدمنا في العمر، تنخفض كتلة العضلات بشكل طبيعي، ولمواجهة ذلك، يُنصح بزيادة كمية البروتين في النظام الغذائي بما يتناسب مع وزن الجسم.

الصيام لمدة 12 ساعة:

يوصي بالصيام لمدة 12 ساعة على الأقل طوال الليل، أي تناول العشاء في الساعة 7 مساءً على سبيل المثال، وعدم تناول الطعام مرة أخرى حتى الساعة 7 صباحا في اليوم التالي.

يساعد هذا النظام على إنقاص الوزن، وتعزيز صحة الأمعاء، وتقليل الالتهابات، وتحسين نسبة السكر في الدم.

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