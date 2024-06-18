منها الفلفل الحار.. أطعمة طبيعية لكبح الشهية وإنقاص الوزن

محمد اسماعيل - القاهرة - يعاني الكثير من الأشخاص من مشكلة زيادة الوزن والسمنة، ما يؤثر سلبا على صحتهم.

ووفقا لموقع "Health"، هناك العديد من الأطعمة الطبيعية التي تساعد على كبح الشهية وتقليل الشعور بالجوع، ما يُسهم في إنقاص الوزن وتحسين صحة الجسم بشكل عام.

الأطعمة الغنية بالألياف

تساعد الأطعمة الغنية بالألياف على الشعور بالامتلاء لفترة أطول بعد تناول الطعام، كما تستغرق وقتا أطول في الهضم، ما يُسهم في إبطاء عملية امتصاص السكر في الدم، وهذا بدوره يؤدي إلى الشعور بالشبع لفترة أطول.

نبات الحلبة

غنية بالألياف القابلة للذوبان، ما يساعد على إبطاء عملية الهضم وامتصاص الكربوهيدرات، وبالتالي الشعور طويل بالامتلاء وانخفاض الشهية.

الفلفل الحار

يحتوي على الكابسيسين، الذي يقلل من الشهية ويعزز حرق الدهون.

البروتين الخالية من الدهون

تشمل الدجاج والأسماك والتوفو والبيض والبقوليات، وتُسهم هذه الأطعمة في تقليل إجمالي السعرات الحرارية التي يتناولها الشخص، ما يعمل على التحكم في الشهية عن طريق زيادة إطلاق الهرمونات المرتبطة بالشبع.

الدهون الصحية

تستغرق الدهون الصحية وقتا أطول للهضم مقارنة بالعناصر الغذائية الأخرى، ما يعمل على استقرار مستويات السكر في الدم ويقلل من الشعور بالجوع والرغبة في تناول الوجبات الخفيفة بين الوجبات، وبالتالي التحكم في كمية السعرات الحرارية المُتناولة.

نصائح أخرى للتحكم في الشهية:

تناول الطعام ببطء، وتجنب عوامل التشتيت مثل شاشات الهاتف والتلفزيون والكمبيوتر أثناء تناول الطعام.

شرب كوب من الماء قبل الوجبات، تساعد هذه الحيلة على الشعور بالشبع بشكل أسرع.

تناول كميات أقل من الطعام باستخدام أطباق أصغر.

الحصول على نوم جيد لمدة 7-9 ساعات كل ليلة.

ممارسة الرياضة بانتظام يُسهم في تقليل الشهية، بالإضافة إلى، بناء كتلة العضلات، وزيادة التمثيل الغذائي، وزيادة السعرات الحرارية التي يحرقها الجسم طوال اليوم.

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