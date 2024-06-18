4 مشروبات إذا تناولتها على الريق تقي من خطر سرطان القولون

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نرمين ضيف الله

سرطان القولون هو أحد أكثر السرطانات شيوعا في العالم، ويمكن الحد من خطر الإصابة باتباع نظام غذائي صحي.

وتقول الدكتورة نهلة عبد الوهاب استشاري البكتريا والمناعة ورئيس قسم التغذية الحيوية بمستشفى جامعة القاهرة، إن هناك مشروبات فعالة تقلل من خطر الإصابة بسرطان القولون عند تناولها على الريق.

وأضافت في تصريح خاص لـ"الخليج 365"، أن تلك المشروبات تتمثل في ما يلي:

الماء

الماء يعتبر من أهم المشروبات التي تحسن من صحة الجسم على الإطلاق، وتحسن من وظائف الجهاز الهضمي، وتساعد على منع الإمساك وهو أحد عوامل الخطر الإصابة بسرطان القولون، ونصحت بشرب 8 أكواب يوميا.

الشاي الأخضر

الشاي الأخضر غني بمضادت الأكسدة التي تحارب الجذور الحرة المسببة للسرطان، كما أنه يقلل الالتهايات، ويعزز صحة الجهاز الهضمي.

عصير الرمان

عصير الرمان من المشروبات التي تحسن من صحة الجهاز الهضمي، كما أنه مصدر جيد لمضادات الأكسدة، لذا ينصح بتناول كوب منه يوميا.

عصير البنجر

عصير البنجر من المشروبات الغنية بالنترات، تساعد على تحسين تدفق الدم إلى القولون، ويعزز من صحة الجهاز الهضمي.

وقدمت عدة نصائح للوقاية من سرطان القولون

اتباع نظام غذائي صحي.

ممارسة الرياضة.

الاقلاع عن التدخين.

الحفاظ على وزنك صحي.

تقليل اللحوم الحمراء.

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