مفاجأة.. هذا ما يحدث للسكر في جسمك عند تناول الخوخ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- آلاء نبيل:

ينتظر محبو الخوخ فصل الصيف للاستمتاع بفاكهتهم المفضلة، إلا أنها لها تأثير على مستويات السكر في الدم، بحسب ما جاء في موقعي sugarfit ،klinio.

الخوخ من الفواكه منخفضة الدهون، والغنية بالبوتاسيوم وفيتامين ج، والألياف وفيتامين أ وعناصر غذائية أخرى، وجميعها لا تؤثر سلبًا على معدل السكر بالدم.

ويمكن لتلك القيمة الغذائية أن تدعم صحة جهاز المناعة، كما أن العديد من الدراسات تسلط الضوء على أن المركبات الموجودة في الخوخ تساعد في منع ارتفاع مستويات السكر في الدم بما في ذلك الألياف، وكذلك احتواؤه على سعرات حرارية قليلة تصل إلى 60 سعرة في الثمرة الواحدة، كما أنه من الفواكه منخفضة الكربوهيدرات.

مؤشر نسبة السكر في الدم منخفض

يندرج الخوخ ضمن الأطعمة ذات المؤشر الجلايسيمي المنخفض بقيمة 42، والحمل الجلايسيمي المنخفض (GL) البالغ 5، وهذا يعني أنه على الرغم من محتواه العالي نسبيًا من السكر، ولكن تناوله باعتدال لا يهدد الصحة.

كيف يمكن لمرضى السكر تناول الخوخ بأمان

فوائد الخوخ تجعله مهما جدا في النظام الغذائي لمرضى السكري، وفيما يلي بعض الطرق التي يمكنك من خلالها تناوله دون التعرض لخطر كبير على مستويات السكر في الدم:

1- تناول الخوخ كثمرة بمفرده دون الإفراط في العدد.

2- إضافة حبوب الجوز منخفضة الكربوهيدرات يجعله غذاء صحي متكامل.

3- يُمزج مع الزبادي.

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