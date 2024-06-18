ما أسباب عض اللسان بشكل مفاجيء أثناء النوم.. اعرف السر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نرمين ضيف الله

يُعدّ عض اللسان أثناء النوم ظاهرة شائعة تصيب جميع الفئات العمرية، وتتميز بتقلصات لا إرادية لعضلات الفك تؤدي إلى ضغط الأسنان على بعضها البعض أو على اللسان، ممّا يُسبب الألم والتهابًا في اللسان واللثة.

ووفقًا لما جاء في "هيلث لاين"، فإننا نستعرض في التقرير التالي أسباب عض اللسان بشكل مفاجيء دون أسباب واضحة.

الصراع الليلي:

أي الصراع الليلي ويعد من أشهر أسباب عض اللسان أسنان النوم، حيث تسبب نوبات الصرع تشنجات عضلية قد تصيب عضلات الوجه، بما في ذلك الفك، مما يؤدي إلى عض اللسان.

اضطرابات الحركة:

اضطراب يسبب حركة لا إرادية متكررة أثناء النوم، مثل حك الأسنان أو عض اللسان.

توقف التنفس: يسبب نقص الأكسجين في الدماغ إلى تشنجات عضلية قد تصيب عضلات الفك مما يؤدي إلى عض اللسان.

وهناك عوامل نفسية مثل ما يلي:

التوتر والقلق: من أهم أسباب عض اللسان حيث يؤدي التوتر إلى تشنجات عضلية في جميع أنحاء الجسم.

الغضب المكبوت: قد يؤدي الغضب المكبوت وتراكم الطاقة السلبية في الجسم، إلى عض اللسان أثناء النوم.

نصائح لتجنب عض اللسان

التخلص من التوتر.

تجنب التدخين.

تجنب الكافيين.

الحصول على قسط كافي من النوم.

استشارة الطبيب عند تكرار عض اللسان.

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