بعد تناول اللحوم.. علامة غير متوقعة تكشف إصابتك بسرطان البروستاتا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء العمدة:

هو نوع من السرطان ينشأ في غدة البروستاتا، وهي غدة صغيرة بحجم حبة الجوز تقع أسفل المثانة لدى الرجال.

وظيفتها الأساسية هي إنتاج السائل المنوي الذي يغذي وينقل الحيوانات المنوية.

ووفقًا لما ورد عبر mayoclinic، أن هناك العديد من العلامات والأعراض المعروفة لسرطان البروستاتا، إلا أن هناك علامة غير متوقعة قد تظهر بعد تناول اللحوم قد تشير إلى الإصابة بهذا المرض.

هذه العلامة هي الشعور بالحرق أو الوخز أثناء التبول.

يمكن أن يكون هذا العرض ناتجًا عن تهيج المثانة أو مجرى البول بسبب المواد الكيميائية الموجودة في اللحوم، خاصة اللحوم الحمراء.

ما هي صلة اللحوم بسرطان البروستاتا؟

تشير بعض الدراسات إلى وجود صلة بين استهلاك اللحوم الحمراء وسرطان البروستاتا.

أن الرجال الذين تناولوا كميات كبيرة من اللحوم الحمراء كانوا أكثر عرضة للإصابة بسرطان البروستاتا بنسبة 40٪ من أولئك الذين تناولوا كميات أقل.

ما هي العلامات والأعراض الأخرى لسرطان البروستاتا؟

بالإضافة إلى الشعور بالحرق أو الوخز أثناء التبول، تشمل العلامات والأعراض الأخرى لسرطان البروستاتا ما يلي:

صعوبة أو ألم في التبول

وجود دم في البول

ضعف الانتصاب

ألم أو انزعاج في منطقة الحوض أو أسفل الظهر

فقدان الوزن غير المبرر

ما الذي يجب علي فعله إذا كنت أعتقد أنني قد أصاب بسرطان البروستاتا؟

إذا كنت تعاني من أي من هذه الأعراض، فمن المهم أن ترى الطبيب في أقرب وقت ممكن.

سيقوم الطبيب بإجراء فحص جسدي وفحص PSA واختبارات أخرى لتحديد ما إذا كنت مصابًا بسرطان البروستاتا.

إذا تم تشخيص إصابتك بسرطان البروستاتا، فسيتعاون الطبيب معك لتطوير خطة علاجية تناسب احتياجاتك.

من المهم أن تتذكر أن سرطان البروستاتا قابل للعلاج بشكل كبير، خاصة عندما يتم اكتشافه مبكرًا.

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