بعد سماعها أصوات غريبة.. امرأة تعثر على أمر كارثي في حديقة منزلها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

كشفت امرأة اسكتلندية على موقع التواصل الاجتماعي "Reddit " أنها سمعت أصوات غريبة من حديقة منزلها وحرصا على معرفة السبب وراء ذلك، فتحت الباب ووجدت عدد كبير من "البط" في حديقتها.

وأوضحت المرأة أنها لم تمتلك "بط" من قبل، وأظهرت الصورة التي التقطتها الحيوانات وهي تحتل جزءا كبيرا من حديقتها ويوجد بجانبها مجرى مائي، وفق ما ذكر موقع "news18".

وتوصل مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي إلى تفسيرات مختلفة محتملة لهذا السيناريو في حديقة السيدة الاسكتلندية.

ويفضل البط كميات كبيرة من المساحة والمياه ويعيش حول النباتات المائية مثل الزنابق، كما أنهم يحبون العشب الطويل في مناطق المستنقعات حيث يمكنهم إخفاء أنفسهم وإنشاء أعشاش.

وفي واقعة مشابهة سمعت امرأة تدعى "كورينا بوبنهايم" من كاليفورنيا صوت شخص يتنفس بصعوبة، لذا فتحت الباب وصُدمت عندما رأت حيوان في الغرفة يشبه النمر.

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