"جبروت امرأة".. شابة تتزوج من 7 رجال في وقت واحد (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

في واقعة غريبة، اتهمت شابة كولومبية تدعى "لينا" بتعدد الأزواج من 7 أشخاص متقاعدين واستغلال الرجال المسنين لتحقيق مكاسب مالية.

وأثارت "لينا" جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي بعد أن انتشرت قصتها، وبعد سلسلة من العلاقات الرومانسية الفاشلة مع رجال في نفس عمرها أدركت أنها تستطيع تحقيق الاستقرار العاطفي والمالي بسهولة أكبر إذا استهدفت الأشخاص كبار السن، وفقا لموقع "odditycentral".

وبدأت القصة عندما تذكرت "لينا" أن زوج جارتها المسن كان يغازلها دائما، ورأت أنها ستكون مرغوبة أكثر لدى كبار السن، لأنهم سيقدمون أي شيء ليكونوا مع امرأة في مثل عمرها.

لذلك بدأت تقضي المزيد من الوقت في الحدائق والأماكن الأخرى التي يجلس فيها كبار السن، وبالفعل نجحت في الزواج من 7 أشخاص.

ويعرف أزواج "لينا" السبعة المسنين وهما: كارلوس، وسيمون، وجيسوس، وبابلو، ومانويل، واثنان آخران لم يكشفوا عن أسمائهم بعضهم البعض، كما أنهم جميعا مستعدين لمشاركة الفتاة الشابة وتغطية نفقاتها ومساعدتها في الأعمال المنزلية (التنظيف، الغسيل، الطبخ).

واختلفت ردود الفعل على قصة "لينا" ويعتقد البعض أنها يجب أن تكون في السجن لاستغلالها كبار السن، بينما أعجب آخرون بمكرها ويهنئونها على إيجاد طريقة سهلة للاستقرار المالي .

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