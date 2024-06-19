34 صورة تكشف 10 أماكن غامضة على وجه الأرض.. لن تتخيل شكلها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب– سيد متولي:

كوكبنا موطن لعدد لا يحصى من المواقع الغامضة، ولكل منها قصة أصل فريدة خاصة بها.

وتحمل هذه المواقع، التي غالبًا ما تطغى عليها المعالم الأكثر شهرة، أسرارًا حيرت العلماء والمغامرين على حدٍ سواء، وفي هذا التقرير إليك عشرة أماكن غامضة، بحسب timesofindia.

عين الصحراء

يُعرف رسميًا باسم هيكل الريشات، وهو معلم دائري بارز في الصحراء الكبرى في موريتانيا، وكان يُعتقد في السابق أنه موقع اصطدام نيزك.

ومع ذلك، تشير الدراسات إلى أنها تشكلت بشكل طبيعي قبل 100 مليون سنة من خلال مزيج من الارتفاع الجيولوجي والتآكل.

يمكن رؤية نقطة الهدف التي يبلغ عرضها 40 كيلومترًا من الفضاء وتظل أعجوبة جيولوجية.

نصب يوناجوني التذكاري

قبالة ساحل يوناجوني باليابان، يوجد تكوين تحت الماء يعتقد البعض أنه من صنع الإنسان، تم اكتشاف النصب التذكاري عام 1986، ويتميز بحواف مدرجات.

وتستمر المناقشات حول ما إذا كان ذلك تكوينًا صخريًا طبيعيًا أم بقايا حضارة قديمة، مع تقديرات تعود إلى 10000 قبل الميلاد.

بحيرة أنجيكوني

أصبحت بحيرة أنجيكوني، الواقعة في نونافوت بكندا، مركزًا لحدث محير في عام 1930 عندما اختفت قرية إنويت بأكملها بالقرب من شواطئها دون أن يترك أثراً.

أدت التحقيقات إلى أسئلة أكثر من الإجابات، وتراوحت النظريات من الاختطاف الجماعي إلى الظواهر الخارقة.

غلاية الشيطان

في ولاية مينيسوتا بالولايات المتحدة الأمريكية، ينقسم نهر برول إلى قسمين، حيث يتدفق أحد الجانبين إلى بحيرة سوبيريور ويختفي الجانب الآخر في حفرة تعرف باسم غلاية الشيطان.

وعلى الرغم من التجارب العديدة، لم يتمكن العلماء من تحديد أين تذهب المياه، ما أدى إلى ظهور تكهنات مختلفة حول نقطة النهاية الغامضة.

وادي الصافرات

في غابات رومانيا الكثيفة يقع وادي حيث أفاد الزوار أنهم سمعوا صوت صفير مستمر، وكان أصل هذه الأصوات موضوعا للتكهنات لسنوات.

يعزوها البعض إلى الصوتيات الفريدة للوادي، بينما يشير البعض الآخر إلى ظاهرة جيولوجية. وعلى الرغم من الدراسات العديدة، إلا أن مصدر الصفير لا يزال لغزا، ما يجعله أحد المواقع الغامضة على الأرض.

النهر المغلي

في أعماق منطقة الأمازون في البيرو، هناك نهر ساخن جدًا لدرجة أنه يغلي. تصل درجة حرارة Shanay-Timpishka، التي اكتشفها أندريس روزو في عام 2011، إلى 100 درجة مئوية.

ويعتقد أن الحرارة الأرضية الناتجة عن خطوط الصدع تحت النهر هي سبب هذه الظاهرة الطبيعية.

شلالات الشعلة الأبدية

في نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية، يخفي شلال صغير في متنزه تشستنت ريدج تسربًا للغاز الطبيعي ما يؤدي إلى إبقاء الشعلة مشتعلة خلف الماء.

في حين أن النيران الأبدية الناجمة عن غاز الميثان ليست غير شائعة، فإن المصدر الدقيق لتسرب الغاز هذا لا يزال لغزا.

الغابة الحجرية في شيلين

تفتخر مقاطعة شيلين الصينية بوجود "غابة" رائعة من تكوينات الحجر الجيري.

هذه الحجارة الشاهقة، التي تشبه الأشجار المتحجرة، هي نتيجة لملايين السنين من التآكل.

يعود تاريخ تكوين المنطقة إلى العصر البرمي، قبل حوالي 270 مليون سنة.

باب الجحيم

حفرة دارفازا الغازية، المعروفة باسم "باب الجحيم"، هي حفرة نارية تقع في قلب صحراء كاراكوم في تركمانستان.

وتشتعل هذه الحفرة التي يبلغ عرضها 70 مترًا بشكل مستمر منذ أن أشعلها الجيولوجيون السوفييت عام 1971 لمنع انتشار غاز الميثان.

وكان الجيولوجيون يأملون أن تستهلك النار الغاز في غضون أيام قليلة، لكن النيران استمرت لأكثر من نصف قرن، ما يجذب الزوار من جميع أنحاء العالم لمشاهدة هذا المشهد المشتعل.

سراديب الموتى

تحت عاصمة فرنسا يكمن مشهد غريب؛ شبكة واسعة من الأنفاق والغرف المليئة ببقايا أكثر من ستة ملايين شخص.

تم إنشاء سراديب الموتى في أواخر القرن الثامن عشر لمعالجة مقابر المدينة المكتظة، وهي شهادة مروعة على تاريخ الطاعون والاكتظاظ في باريس.

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