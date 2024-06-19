كيف يُغيّر النظام الغذائي الغني بالبروتين جسمك؟.. لن تتخيل الإجابة

محمد اسماعيل - القاهرة - ألقى بحث علمي جديد الضوء على ما يحدث للبروتين غير المهضوم في الجسم، خاصة عند تناول طعام غني بالبلاوتين.

تناولت الدراسة، التي أجريت في جامعة إلينوي شيكاغو، تأثير الأنظمة الغذائية الغنية بالبروتين على ميكروبيوم الأمعاء والصحة العامة، ، وفقًا لما ورد عبر صحيفة "مديكال إكسبريس".

واعتمدت الدراسة على تجارب مخبرية أجريت على الفئران، وخلصت النتائج إلى أن التحول إلى نظام غذائي غني بالبروتين أدى إلى:

فقدان كبير للوزن.

انخفاض الدهون في الجسم.

إحداث تغييرات فورية في ميكروبيوم الأمعاء.

كما أظهرت الدراسة أن هناك اختلافًا كبيرًا في وفرة وتركيب الميكروبات في الأمعاء بعد إثراء النظام الغذائي بالبروتين.

وتُعد هذه النتائج مهمة لفهم كيفية تأثير البروتين على صحة الأمعاء بشكل عام.

وتُؤكد الدراسة أيضًا على أهمية اتباع نظام غذائي متوازن غني بالبروتين من مصادر صحية.

فالإنسان العادي يحتاج إلى 0.8 غرام من البروتين لكل كيلوغرام من وزن الجسم.

بينما يحتاج الرياضيون وبعض الفئات العمرية الأخرى إلى كميات أكبر من البروتين.

و يُنصح باختيار البروتين الصحي الخالي من الدهون من مصادر حيوانية، مثل الدجاج والأسماك، إلى جانب البروتين النباتي من البقوليات والصويا والمكسرات.

كما يُنصح بالحد من تناول اللحوم المصنعة وتناول الأسماك مرتين إلى 3 مرات أسبوعيًا.

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