لايف ستايل

الامارات | باكستانيون يواجهون السجن 5 سنوات لقطع ساق جمل

0 نشر
إسلام آباد - د.ب.أ 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن باكستانيون يواجهون السجن 5 سنوات لقطع ساق جمل والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال مسؤولون باكستانيون، أمس، إن خمسة رجال على الأقل في جنوب باكستان قد يواجهون عقوبة السجن لمدة تصل إلى خمس سنوات، لمشاركتهم في تشويه بدن جمل.

ووقع الحادث في منطقة سانجار بإقليم السند، يوم الجمعة الماضي، عندما قطع مالك أرض زراعية، الساق اليمنى لجمل، لرعيه في حقوله، وقام أربعة رجال بالاشتراك معه في تلك الجريمة. وأدى الهجوم الوحشي إلى حدوث صدمة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ما دفع الحكومة المحلية إلى اتخاذ الإجراءات.

وقال مقرب حان المتحدث باسم الشرطة: «الجناة محتجزون لدى الشرطة، حيث اعترفوا بالجريمة، وقد يواجهون عقوبة السجن لمدة تصل إلى خمس سنوات».

وقال جنيد نذير، من منظمة «خدمات الاستجابة الشاملة للكوارث الباكستانية لرعاية الحيوانات»، إنه تم تكليف شركة في باكستان بتصنيع ساق اصطناعية للجمل.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر

Share
فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App
الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

Advertisements