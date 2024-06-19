لن تتخيل.. هذا ما يحدث لمستويات السكر عند ممارسة الرياضة ليلاً

محمد اسماعيل - القاهرة - - د ب أ

أظهرت دراسة حديثة نُشرت في موقع "هيلث داي" للبحوث الصحية أن ممارسة الرياضة في المساء، تحديدًا بين الساعة السادسة مساءً ومنتصف الليل، تُساهم بشكل فعال في خفض معدلات الجلوكوز في الدم على مدار 24 ساعة، مقارنةً بممارستها في أوقات أخرى من اليوم.

شملت الدراسة 186 شخصًا بالغًا في منتصف العمر يعانون من زيادة الوزن أو السمنة. ارتدى المشاركون أجهزة لقياس النشاط البدني ومستويات الجلوكوز في الدم لمدة 14 يومًا.

لوحظ أن الأشخاص الذين مارسوا الرياضة بين الساعة السادسة مساءً ومنتصف الليل حققوا أكبر انخفاض في معدلات السكر في الدم، سواءً خلال الليل أو نهار اليوم التالي، بشكل عام.

أظهرت الدراسة أيضًا أن الفئة التي استفادت بشكل خاص من هذه التمارين المسائية هم الأشخاص الذين كانوا على وشك الإصابة بمرض السكري.

يُؤكد ذلك على أهمية ممارسة الرياضة، خاصةً في المساء، للأشخاص الذين يعانون من أمراض مزمنة مثل السكري والسمنة، لتحسين التحكم في مستويات السكر في الدم والحفاظ على صحة أفضل بشكل عام.

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