خلال ثوان.. أداة للهاتف الذكي تشخص السكتة الدماغية من فحص الوجه

محمد اسماعيل - القاهرة - نجح باحثون من معهد ملبورن الملكي للتكنولوجيا وجامعة ولاية ساو باولو في تطوير أداة ثورية للكشف المبكر عن السكتة الدماغية باستخدام كاميرا الهاتف الذكي.

ووفقًا لما ورد عبر صحيفة "مديكال إكسبريس"، تعتمد هذه الأداة على تقنية الذكاء الاصطناعي لتحليل تعبيرات الوجه وحركات العضلات، مما يُمكن المسعفين من تحديد السكتة الدماغية خلال ثوانٍ معدودة، وتسهيل توفير الإسعافات الطبية اللازمة في الوقت المناسب.

دقة عالية وسهولة الاستخدام:

أظهرت الدراسات أن أداة الهاتف الذكي تتمتع بدقة تصل إلى 82% في اكتشاف السكتة الدماغية،

مما يجعلها أداة قيّمة للكشف المبكر.

وإلى جانب دقتها، تتميز الأداة بسهولة استخدامها، حيث لا تتطلب سوى تحميل تطبيق على الهاتف الذكي واستخدام كاميرته لالتقاط صورة للمريض.

تقنية مبتكرة:

تعتمد الأداة على نظام ترميز حركة الوجه (FACS)، الذي يُصنف حركات الوجه من خلال تقلص أو استرخاء عضلات الوجه.

وتقوم خوارزميات الذكاء الاصطناعي بتحليل هذه الحركات للبحث عن علامات السكتة الدماغية، مثل عدم تناسق الوجه أو ضعف عضلات الوجه في جانب واحد.

أهمية الأداة:

تُشير الدراسات إلى أن ما يقرب من 13% من السكتات الدماغية يتم تفويتها في أقسام الطوارئ والمستشفيات، مما يُسبب تأخيرًا في العلاج قد يُؤدي إلى مضاعفات خطيرة.

وتُساهم أداة الكشف المبكر بالذكاء الاصطناعي في تقليل هذه النسبة، وتساعد المسعفين على تحديد المرضى المصابين بالسكتة الدماغية بشكل أسرع وأكثر دقة.

خطوة نحو إنقاذ المزيد من الأرواح:

تُمثل هذه الأداة الجديدة خطوةً هامةً نحو تحسين رعاية مرضى السكتة الدماغية

وإنقاذ المزيد من الأرواح.

فمع سهولة استخدامها ودقتها العالية، يمكن أن تُصبح أداةً قيّمةً في أيدي المسعفين والأطباء

للتشخيص المبكر للسكتة الدماغية وتوفير العلاج الفوري للمرضى.

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