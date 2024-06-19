الاختناق.. كيف تنقذ نفسك أو شخصًا آخر؟

محمد اسماعيل - القاهرة - يُحذر الدكتور ألكسندر مياسنيكوف من أن أي شخص، من طفل صغير إلى شخص كبير في السن، قد يواجه خطر الشرقة في أي وقت.

ووفقًا لما جاء في صحيفة فيستي. رو، يكون السؤال المهم في مثل هذه المواقف هو كيف نتصرف لإنقاذ أنفسنا أو شخصًا آخر؟

بديل آمن عن الضرب على الظهر

يُشير مياسنيكوف إلى أن هناك مفهومًا خاطئًا شائعًا يُنصح فيه بضرب الشخص المصاب على ظهره للتخلص من الجسم الغريب في مجرى التنفس.

ولكن يُحذر من أن هذه الطريقة لا تُعد آمنة دائمًا، وإنما قد تُشكل خطرًا على حياة الشخص، حيث قد يُؤدي الضرب إلى دفع الجسم الغريب إلى عمق أكبر في الجهاز التنفسي.

طريقة فعالة وآمنة

يُنصح مياسنيكوف باستخدام مناورة هيمليك (ضغطات البطن) في حالة دخول قطعة من الطعام إلى الجهاز التنفسي.

وتتضمن هذه المناورة الخطوات التالية:

يجب على الشخص المنقذ أن يقف وراء الشخص المصاب بالشرقة.

يُشبك المنقذ يديه حول خصر الشخص المصاب بشكل أفقي أسفل الصدر.

يُوجه المنقذ إبهاميه نحو الداخل.

يُطبق المنقذ الضغط تحت النهاية الشرسوفية بإصبعين.

يُطبق المنقذ الضغط بقوة للداخل والأعلى عدة مرات حتى خروج الجسم الغريب من الممر الهوائي أو حتى وصول الرعاية الطبية المختصة.

مساعدة النفس:

يمكن للشخص المصاب أيضًا مساعدته نفسه باستخدام مناورة هيمليك بنفس الطريقة.

متى يجب استدعاء الإسعاف؟

إذا واجه الشخص صعوبة في السعال بعد اتباع مناورة هيمليك، يجب استدعاء سيارة الإسعاف على الفور قبل فوات الأوان.

يُعدّ فهم كيفية التعامل مع حالات الشرقة أمرًا بالغ الأهمية، حيث يمكن أن يُساعد في إنقاذ حياة شخص في لحظة حرجة

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