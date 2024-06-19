علامات تحذيرية على تراكم الكوليسترول في جسمك قد تراها في المرآة

محمد اسماعيل - القاهرة - يتراكم الكوليسترول في الجسم بسبب اتباع نظام غذائي غير صحي أو قلة النشاط البدني أو عوامل وراثية، حسبما ورد في صحيفة ميرور.

إذا لم يتم التحكم في مستويات الكوليسترول، فقد يتسبب ذلك في انسداد الشرايين ومشاكل صحية خطيرة مثل النوبات القلبية والسكتات الدماغية.

علامات تدل على ارتفاع الكوليسترول:

على الرغم من أهمية فحوصات الدم لقياس مستويات الكوليسترول، إلا أن هناك علامات يمكن ملاحظتها على الجسم قد تدل على ارتفاع نسبة الكوليسترول، وإليك بعض العلامات التي يجب الانتباه إليها:

علامات حول العينين

الزوائد الصفراء:

وهي نتوءات تظهر على الجفون أو حول العينين نتيجة ترسبات الكوليسترول تحت الجلد.

قوس الشيخوخة:

وهي حلقة زرقاء أو بيضاء أو رمادية حول القزحية.

انتفاخ العين:

قد يحدث انتفاخ في العين بسبب انسداد في الوريد الشبكي نتيجة ارتفاع الكوليسترول.

علامات على اليدين:

تورم المفاصل:

تتراكم رواسب الكوليسترول حول الأوتار مما يؤدي إلى الألم والتورم في المفاصل.

الوخز:

الشعور بوخز متكرر أو مؤلم في اليدين بسبب تقييد تدفق الدم بسبب تراكم الكوليسترول في الأوعية الدموية.

شحوب الأظافر:

قد تصبح الأظافر شاحبة بسبب عدم وصول كمية كافية من الدم إلى اليدين.

علامات على الساقين:

الخدر والوخز:

ينتشر الخدر والوخز في الساقين بسبب تضيق الأوعية الدموية نتيجة تراكم الكوليسترول.

ألم في الساقين:

قد تشعر بألم في ساقيك خاصة عند المشي بسبب قلة تدفق الدم.

هذه العلامات قد لا تكون دليلاً قاطعًا على ارتفاع الكوليسترول، ولكن يجب استشارة الطبيب لإجراء الفحوصات اللازمة

وتحديد العلاج المناسب في حال ارتفاع مستويات الكوليسترول.

نصائح طبية مهمة للوقاية من ارتفاع الكوليسترول:

اتباع نظام غذائي صحي قليل الدهون المشبعة والكوليسترول.

ممارسة الرياضة بانتظام.

الحفاظ على وزن صحي.

الإقلاع عن التدخين.

مراقبة ضغط الدم بانتظام.

إجراء فحوصات الكوليسترول بشكل دوري حسب توصيات الطبيب.

اقرأ أيضًا:

4 أعراض إذا ظهرت عليك بعد تناول اللحمة تكشف ارتفاع الكوليسترول

للرجال.. لن تصدق ما يحدث لصحتك الجنسية عند تناول بذور البطيخ

ماذا يحدث لجسم الرجل بعد تناول الكوارع؟.. مفاجأة

حدث فلكي يؤثر على مواليد 5 أبراج فلكية في عيد الأضحى.. ماذا ينتظرهم؟

3 أنواع من الأطعمة تسبب تهيج القولون.. احذرها في العيد

فيديو مرعب.. إصابة 15 شخصا بعد انهيار شرفة ملهى ليلي