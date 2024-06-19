تقوي دماغك.. 5 أنواع توابل تحسين مستويات السكر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء العمدة:

يمكن أن تؤدي التوابل دورًا مهمًا في صحتك العامة، بما في ذلك مستويات السكر في الدم وصحة الدماغ.

أحمد صلاح أخصائي التغذية العلاجية يقول لمصراوي، 5 أنواع توابل يجب إضافتها إلى نظامك الغذائي يوميا.

القرفة

تُعرف القرفة بقدرتها على خفض مستويات السكر في الدم وتحسين حساسية الأنسولين، كما أنها مصدر جيد لمضادات الأكسدة، التي يمكن أن تساعد في حماية خلايا الدماغ من التلف.

الزنجبيل

الزنجبيل مضادًا للالتهابات قويًا يمكن أن يساعد في خفض مستويات السكر في الدم وتحسين وظائف الدماغ، كما أنه قد يساعد في تقليل خطر الإصابة بأمراض الدماغ التنكسية مثل مرض الزهايمر.

الكركم

يُعد الكركم أحد أكثر التوابل فاعلية في العالم، وذلك بفضل مكونه النشط الكركمين، الكركمين مضاد للالتهابات قوي ومضاد للأكسدة له العديد من الفوائد الصحية، بما في ذلك تحسين مستويات السكر في الدم ووظائف الدماغ.

الفلفل الحار

الفلفل الحار مصدرًا جيدًا للكابسيسين، وهو مركب له خصائص مضادة للالتهابات ومضادة للأكسدة، يمكن أن يساعد الكابسيسين في خفض مستويات السكر في الدم وتحسين وظائف الدماغ.

الحبهان( الهيل)

الهيل مصدرًا جيدًا لمضادات الأكسدة، والتي يمكن أن تساعد في حماية خلايا الدماغ من التلف، كما أنه قد يساعد في تحسين وظائف الدماغ والذاكرة.

نصائح طبية مهمة

تناول نظام غذائي صحي ومتوازن.

ممارسة الرياضة بانتظام.

الحصول على قسط كافٍ من النوم.

إدارة التوتر.

الإقلاع عن التدخين.

الحفاظ على وزن صحي

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